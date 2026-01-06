پخش زنده
بهنام سعیدی، مدیرکل اشتغال و سرمایهگذاری استانداری کرمان با اشاره به وضعیت مطلوب استان در حوزه سرمایهگذاری گفت: استان کرمان در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،وی در گردهمایی سفیران شورای راهبردی جوانان افزود: شورای راهبردی جوانان میتواند با ایجاد گفتمان سرمایهگذاری و امیدآفرینی اقتصادی در میان عموم مردم، نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا کند.
محمدرضا فرحبخش مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در این نشست با اشاره به جایگاه جوانان در تحول نظام اداری و آموزشی گفت: اگر امروز کرمان جوانترین مدیرکل آموزش و پرورش کشور را دارد، حاصل نگاه راهبردی استاندار به ظرفیت جوانان و اعتماد واقعی به نقش آنها در مدیریت استان است.
گردهمایی منطقهای سفیران شورای راهبردی جوانان استان کرمان با حضور مدیران ارشد استانی و نمایندگان جوانان از شهرستانهای پهنه مرکزی، با هدف تقویت مشارکت جوانان در حکمرانی و تصمیمسازی استان، در کرمان برگزار شد