تیم ماجان مازندران در هفته ششم لیگ برتر والیبال بانوان، امروز به مصاف نماینده قزوین می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته ششم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر بانوان ایران، امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه با شش دیدار در شهر‌های تهران، امیدیه، تبریز، قزوین، بوشهر و کرج برگزار می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم ماجان مازندران، در قزوین به مصاف کلینیک دکتر فرهاد می‌رود.

این بازی از ساعت ۱۴ امروز در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می‌شود و نماینده مازندران در این دیدار به دنبال پیروزی است تا جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد.

تیم ماجان مازندران با حمایت باشگاه کاله و با هدایت سرمربی کره‌ای تیم ملی والیبال بانوان ایران، در بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر بانوان کشور به مصاف حریفان لیگ برتری می‌رود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی ناظران و داوران هفته ششم لیگ برتر بانوان را به این شرح اعلام کرد:

گروه A

نفت امیدیه – سایپا تهران

امیدیه، سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۴

ناظر فنی: سهیلا علیزاده، ناظر داوری: فائزه جعفری شیرازی، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: سیما سنایی

کلینیک دکتر فرهاد – ماجان مازندران

قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۴

ناظر فنی: لیلی توکلی، ناظر داوری: فاطمه زندی، داور اول: راحله اکبرزاده و داور دوم: پریا علیخانی

مقاومت شهرداری تبریز – صنعت مس رفسنجان

تبریز، سالن شهید توانا، ساعت ۱۴

ناظر فنی: مهران اشرف ریاحی، ناظر داوری: منیژه صادقی، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: نگین عقابی

گروه B

ملوان تهران – فولاد مبارکه سپاهان

تهران، سالن زنده یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۴

ناظر فنی: مریم حسابی، ناظر داوری: زهره اعتمادی فر، داور اول: هدیه صابری و داور دوم: مریم محمدی

شاهین بندرعامری – پدیده صنعت اوج گلپایگان

بوشهر، سالن فجر، ساعت ۱۴

ناظر فنی: مریم آذربایجانی، ناظر داوری: شهناز مهاجری، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: افسانه شکوهی فر

شهر آرکا البرز – مهرگان شیراز

کرج، سالن انقلاب، ساعت ۱۴

ناظر فنی: نادیا پروانه، ناظر داوری: نسرین حق شناس، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: پروانه فامیلی فرد