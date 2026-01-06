به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: پیرو برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای حفظ حداکثری کیفیت آموزشی، اولویت برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۴-۱۴۰۵، به صورت حضوری خواهد بود. با این حال، برای مدیریت شرایط اضطراری استانی (مانند ناترازی انرژی یا شرایط نامناسب جوی و محیطی)، برگزاری امتحانات به صورت ترکیبی (حضوری و برخط) مجاز است. اختیار نهایی تنظیم شیوه‌ اجرا، به رؤسای محترم استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی تفویض شده است.

همچنین دانشگاه آزاد اسلامی از تغییر زمان برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اول این دانشگاه از ۱۶ تا ۱۹ دی به ۷ تا ۱۰ بهمن خبر داد. امتحانات نیز از شنبه۲۰ دی مطابق برنامه ریزی قبلی برگزار می شود.