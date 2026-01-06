پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،به مناسبت ۱۷ رجب سالروز شهادت احمد بن موسی علیه السلام، ویژه برنامههای مختلفی از امروز در حرم مطهر برگزار میشود.
پویش بزرگ مردمی برای کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، آیین تعویض پرچم گنبدهای منور احمدی و محمدی و اهتزاز پرچم سیاه، سخنرانی و عزاداری در حرم مطهر از مهمترین برنامههای امروز است.
آیین «کوچ عاشقانه» ارادتمندان این امامزاده جلیل القدر از ۱۲ شهرستان استان به سمت این بارگاه منور و عزاداری در حرم و آیین خطبه خوانی خادمان آستان از برنامههای فردای سالروز شهادت امین ولایت است. برگزاری مسابقه اینترنتی، برپایی موکبهای خدمت به زائران و اطعام زائران در این مدت پیش بینی شده است.