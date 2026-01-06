به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جلسه علنی مجلس شوای اسلامی به ریاست رئیس مجلس آغاز شد.

دستور کار نشست علنی به شرح زیر است:

سوال سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه از وزیر امور اقتصادی و دارایی

ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کشور توسط رئیس کل دیوان محاسبات

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان