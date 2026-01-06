به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،کلام الله ابراهیمی اظهار داشت:ماموران انتظامی پاسگاه خرمالو در حین گشت‌زنی و در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۱۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و بدون مجوز حمل را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه در این‌ خصوص خودروی نیسان توقیف و یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد خاطرنشان کرد:ارزش ریالی گازوئیل کشف شده بنا به اظهارات کارشناسان ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان هریس گفت:برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.