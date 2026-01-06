به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل صمد نوتاش اظهار داشت: استان اردبیل برای نخستین بار میزبان دوره مربیگری فوتبال درجه A کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) خواهد بود.

وی افزود: مجوز‌های لازم برای برگزاری این سطح از کلاس آموزشی از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و کنفدراسیون فوتبال آسیا اخذ شده و تمامی مقدمات کار فراهم است.

رئیس هیأت فوتبال استان اردبیل گفت: ثبت‌نام از متقاضیان واجد شرایط برای حضور در این دوره تخصصی از هفته آینده آغاز خواهد شد. همچنین کارشناس اعزامی از کمیته آموزش فدراسیون فوتبال پیش‌تر از امکانات موجود در استان بازدید کرده و شرایط لازم برای برگزاری شایسته این کلاس‌ها در اردبیل را تایید کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مربیان استانی که دارای مدرک درجه B و شرایط لازم برای ارتقا هستند، در اولویت حضور و ثبت‌نام در این دوره آموزشی قرار خواهند گرفت.