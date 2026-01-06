معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: در این طرح ملی، بهره‌برداری از ۳۰۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر آغاز شده و هم‌زمان عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات پروژه جدید نیروگاهی در نقاط مختلف کشور کلید خورده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با حضور در برنامه سلام خبرنگار درخصوص آغاز بهره برداری و عملیات اجرایی ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه سازی مصرف برق در سراسر کشور گفت: اگر قرار است ما روز‌های آینده و یا سال‌های بعد پایدار باشیم و مشکلی در خصوص برق نداشته باشیم نمی‌توانیم صرفا به افزایش تولید نمی‌توان بسنده کرد و حتما باید در بحث مدیریت مصرف از لحاظ استفاده درست و تجهیزات بهینه ورود کنیم.

وی افزود: در ابتدای دولت ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر حدودا ۱۲۰۰ مگاوات بود وقتی ما شروع کردیم مرز ۳هزار مگاوات را هم رد کردیم و با افتتاحیه‌های امروز به ۳ هزار ۵۰۰ مگاوات در کشور می‌رسیم که از این تعداد ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات آن مربوط می‌شود به دولت چهاردهم است؛ همچنین در این طرح ملی، بهره‌برداری از ۳۰۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر آغاز شده و عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات پروژه جدید نیروگاهی در نقاط مختلف کشور کلید خورده است.

وی با اشاره به آغاز اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق گفت: در کنار توسعه ظرفیت تولید، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی معادل بیش از ۱۰۰ مگاوات نیز آغاز شده که ارزش سرمایه‌گذاری آنها بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان است

پرنده مطلق تصریح کرد: هدف گذاری صورت گرفته این بوده که ما یک سری طرح تولید در توزیع را تا امروز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و بخشی از آنها وارد مدار شده است که تا امروز بیش از ۲۳۰ ساختگاه ۳ مگاواتی در طرح تولید در توزیع وارد مدار شده است، از ابتدای ماه جاری در تهران یک سری طرح‌های ۱۰۰ و ۵۰ مگاواتی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و در حال حاضر در پرند هم ۱۰۰ مگاوات قبل از پیک وارد مدار می‌شود.

به گفته معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، همچنین در استان البرز هم ۱۰۰ مگاوات، در قم دو نیروگاه ۱۰۰ و ۵۰ مگاواتی نیروگاه تجدیدپذیر داریم و همچنین این ۵۰۰ مگاوات ظرفیت‌های مناسبی برای ناترازی‌های شبکه تهران که امروز اضافه می‌شود حتما در تابستان سال آینده می‌تواند به تأمین برق پایدار کمک کند.

پرنده مطلق اضافه کرد: همچنین ۱۴ مگا پروژه تعریف شده داریم که بخشی از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است و این رقم شبکه برق را به سمتی می‌برد که تابستان ۱۴۰۵ را بدون ناترازی پیش ببریم.