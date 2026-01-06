پخش زنده
فرمانده انتظامی بهبهان از شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازیهای اخیر همراه با کشف سلاح و مهمات غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ منصور سیلاوی گفت: در پی وقوع چند فقره تیراندازی و ایجاد ناامنی در سطح شهرستان بهبهان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، عاملان اصلی تیراندازیها را شناسایی و طی عملیاتی آنان در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان تصریح کرد: در این عملیاتها ۲ متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و مقادیری فشنگ غیرمجاز کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه، بهویژه حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و برهم زدن نظم و امنیت عمومی، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.