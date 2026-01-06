غفلت از مبارزه قاطع و مؤثر با قاچاق، آسیب‌ به اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل قوانین و مقررات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست آموزشی قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مشهد گفت: برخورد سلبی و ایجابی نامناسب با موضوع قاچاق می‌تواند در ابعاد مختلف به تولید ملی آسیب برساند؛ مثلا توقف مستقیم فعالیت یک واحد تولیدی و ایجاد چالش برای بخشی از شاغلان از نمونه‌های این آسیب است.

سیدعلی معصومی با بیان اینکه امروز راه‌اندازی و تداوم یک واحد تولیدی در کشور با انبوهی از مشکلات و پیچیدگی‌های اداری و اقتصادی همراه است، افزود: در اصلاحات اقتصادی سال ۱۴۰۰ تلاش شد مرز‌ها به‌گونه‌ای شفاف شود که از یک‌سو امکان برخورد قاطع با مصادیق سو استفاده و قاچاق فراهم باشد و از دیگر سو مسیر تجارت قانونی دچار اخلال نشود.

وی با تاکید بر اهمیت هدف قانون‌گذار در تفسیر قوانین تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین جهت‌گیری‌ها در اجرای قانون این است که بدانیم قانون‌گذار با وضع هر ماده به دنبال چه هدفی بوده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور قضایی و نظارت بر اموال مکشوفه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در کارگاه آموزشی این نشست گفت: براساس قانون، حدود ۱۲ تا ۱۳ دستگاه به‌عنوان دستگاه‌های کاشف تعیین شده‌اند و ضروری است اشراف کامل به مفاد قانون و فرآیند‌های اجرایی آن داشته باشند تا پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود از ابتدا به‌صورت صحیح و اصولی در مسیر رسیدگی قرار گیرد.

جواد رحیمی‌درویشی افزود: هدف از تشکیل پرونده فقط صدور حکم محکومیت نیست، بلکه مهم آن است که پرونده در فرآیند دادرسی به‌درستی تنظیم و به نتیجه روشن و قانونی، اعم از محکومیت یا برائت منتهی شود.

نقش موثر سامانه‌های هوشمند بر چرخه توزیع کالا‌ها و مقابله با قاچاق

دبیر برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی نیز گفت: بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های قانونی، ضوابط و دستورالعمل‌ها، مستلزم آشنایی دقیق با ابزار‌های نظارتی است که مهم‌ترین آنها سامانه‌های کنترلی در اختیار دستگاه‌های متولی به شمار می‌رود.

محمدرضا دبیری با تأکید بر اهمیت دانش و مهارت سازمانی در تحقق این ماموریت‌ها افزود: آشنایی با سامانه‌های نظارتی و ارتقای توان بهره‌برداری از آنها به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی در دستور کار کمیسیون‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: کالا چه از مبادی ورودی کشور وارد چرخه توزیع شود و چه در داخل تولید شود از مرحله حمل، انبارش تا توزیع نهایی نیازمند نظارت سیستمی و مستمر است؛ نظارت سیستمی که باید با استفاده از ظرفیت سامانه‌ها انجام شود و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مراقبت‌های لازم اعمال شود.

کارگاه آموزشی ویژه ضابطان و کاشفان دستگاه‌های ذیل ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور ۸۰ نفر از کارشناسان این حوزه از خراسان رضوی دیروز، دوشنبه (۱۵ دی ماه) در مشهد برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که به صورت برخط اجرا شد، ۸۰ نفر از کارشناسان از خراسان رضوی حضور داشتند و کارشناسان استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، سمنان، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان نیز از برنامه‌های آموزشی بهره‌مند شدند.

هدف از برگزاری این کارگاه ارائه آخرین قوانین و مقررات تازه تصویب و ابلاغ شده در حوزه قاچاق کالا و ارز بود که در این میان مدیران کل قوانین و مقررات و دفتر هماهنگی امور قضایی و نظارت ستاد مبارزه با قاچاق و ارز کشور به ارائه موارد ذکر شده در قالب طرح آموزشی پرداختند.