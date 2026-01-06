پخش زنده
سه روز زمزمههای عارفانه با معبود در ایامالبیض به پایان رسید و معتکفان استان همدان دیشب با چشمانی اشکبار با اعتکاف وداع کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با رسیدن اذان مغرب شب گذشته، مراسم اعتکاف و سه روز تمرین بندگی و اخلاص مردم استان همدان هم همزمان با سراسر کشور به پایان رسید.
مراسمی که با دعایام داود که عمده اعمال این روز است و براى برآمدن حاجات و کشف کربات و دفع ظلم ظالمان مؤثر است همراه میشود و سه روز روزه داری و نزدیکی به معبود را پایان میدهد.
از سویی خانوادهها هم چشم انتظار فرزندان و خانواده هایشان در این مراسم معنوی هستند و به استقبال معتکفین در بیش از ۱۸۰ مسجد استان همدان آمده بودند.