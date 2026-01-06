

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات تیم منتخب کشتی فرنگی ایران به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: کیانوش شمشیری - مهدی کمالی

۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری

۶۳ کیلوگرم: رضا بهمنی - علی حاجیوند

۶۷ کیلوگرم: محمد اسکندری

۷۲ کیلوگرم: امید بهمنی - کیا رستمی

۷۷ کیلوگرم: علی اصغر سام دلیری

۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند

۸۷ کیلوگرم: محمدحسین استاد محمد معمار

۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان

۱۳۰ کیلوگرم: آرمان طهماسبی

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: بابک ولی محمدی - قهرمان خوشیده

رقابت‌های کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه ۱۸ و ۱۹ دی ماه درشهر آنتالیا برگزار می‌شود.