محمد علی طالبی در گفتگوی خبری شبکه کرمان دولت طی چند ماه گذشته آیین‌نامه این طرح را با هماهنگی سران قوا و بخش‌های مختلف حاکمیت تدوین کرده و این طرح اکنون به مرحله اجرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،وی افزود:محور اصلی اجرای این طرح، اصلاح نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه است.

استاندار افزود:در این طرح، یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین، یعنی مرحله تخصیص ارز، به انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده منتقل شده است.

طالبی اشاره کرد:به‌ازای حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، ماهیانه یک میلیون تومان به‌ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود که این مبلغ به‌صورت کالابرگ قابل استفاده در فروشگاه‌ها خواهد بود

وی اضافه کرد:در اجرای این طرح، افرادی که یارانه آن‌ها قطع شده بود نیز مشمول حمایت می‌شوند و پیش‌بینی شده جمعیتی حدود ۸۰ میلیون نفر تحت پوشش قرار گیرند

استاندار بیان کرد:مقرر شد یارانه چهار ماه به‌صورت یکجا به حساب خانوارها واریز شود

طالبی گفت:در این طرح، منابعی برای حمایت از تولیدکنندگان از جمله تسهیلات سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی، صنایع غذایی و سایر بخش‌های مرتبط با چرخه تولید پیش‌بینی شده است.

استاندار خاطر نشان کرد:با وجود ظرفیت‌های بالای تولید در کشور و استان کرمان، بخش عمده نهاده‌های دامی از طریق واردات تأمین می‌شود که این موضوع تحت تأثیر سیاست‌های ارزی گذشته بوده و اجرای این طرح زمینه تغییر این وضعیت را فراهم می‌کند.

وی افزود:هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت سایر اقلام خارج از چارچوب این طرح وجود ندارد

استاندار کرمان ادامه داد:یکی از آثار اجرای این طرح، رفع محدودیت در واردات کالاهای اساسی و نهاده‌هاست، چراکه تأمین این اقلام با ارز توافقی انجام می‌شود و دولت نیز در تأمین ارز از طریق تالار دوم محدودیتی نخواهد داشت.

محمد علی طالبی در بخش دیگر صحبتهای خود گفت:استاندار کرمان گفت: مراسم سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور حدود نیم‌میلیون زائر و با امنیت، آرامش و سازماندهی مناسبی در سطح استان کرمان برگزار شد که نسبت به سال گذشته رشد ۲۰ درصدی داشته است.

وی اشاره کرد:در حوزه اسکان زائران؛ دانشگاه‌ها، مدارس و مردم استان همکاری مناسبی داشتند و دستگاه‌های دولتی نیز در بخش خدمات‌رسانی و پشتیبانی برنامه‌ها نقش‌آفرینی کردند وبا وجود برخی تهدیدها و نگرانی‌های مطرح‌شده، امنیت مراسم‌ها به‌نحو شایسته‌ای تأمین و استان طی این ایام با آرامش مدیریت شد.