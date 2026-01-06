خراسان شمالی میزبان تربیت نیروهای تخصصی پهپادی امداد و نجات کشور
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از آغاز نخستین دوره کشوری آموزش کاربر تخصصی پهپاد جستوجو و نجات، ویژه برادران، از دیروز ۱۴ دیماه به میزبانی جمعیت هلالاحمر استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
ابوالفضل محبان گفت: این دوره با مشارکت استانهای اصفهان، آذربایجان غربی، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، گیلان و مازندران تا ۱۹ دیماه ادامه خواهد داشت و با هدف ارتقای سطح آمادگی عملیاتی نیروهای امدادی و توسعه استفاده هدفمند از فناوری پهپاد در عملیاتهای جستوجو و نجات برگزار میشود.
در این دوره، شرکتکنندگان ضمن فراگیری آموزشهای تخصصی تئوری و عملی، با اصول هدایت پهپادهای جستوجوگر، تحلیل تصاویر هوایی، مدیریت مأموریتهای امدادی و بهکارگیری پهپاد در شرایط واقعی بحران آشنا میشوند.
مهارتی که نقش تعیینکنندهای در افزایش سرعت، دقت و ایمنی عملیاتهای امداد و نجات دارد.