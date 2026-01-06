پخش زنده
در مرحله نخست اجرای قانون جوانی جمعیت هزار و ۵۰۰ پلاک زمین برای اولویتهای مسکن در شهرستان کاشان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان، در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان گفت: پس از شناسایی افراد واجد شرایط، حدود ۱۵۰۰ پلاک زمین برای اولویتهای مسکن در نظر گرفته شده است و از بانکها خواست تسهیلات تعریفشده در این قانون را به متقاضیان ارائه کنند.
مجتبی راعی با اشاره به توسعه مدیریت محلهمحور افزود: بیش از ۶۰ قرارگاه محلهمحور شامل ائمه جماعات، پایگاههای بسیج، کلانتریها، خانههای بهداشت و مراکز جامع سلامت در سطح شهرستان فعال شده و لازم است از ظرفیت این قرارگاهها برای اجرای برنامههای جوانی جمعیت بهرهبرداری شود.
وی همچنین خواستار پیگیری تسهیلات مرتبط با فرزندآوری و ازدواج آسان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ویژه به زنان باردار از طریق دانشگاه علوم پزشکی شد.
فرماندار کاشان با اشاره به برنامههای فرهنگی و حمایتی از جمله طرح فتحان، از هماهنگی با کانونهای رضوی و سایر تشکلهای مردمنهاد برای جلب مشارکت خیران و تسهیلگری در رفع موانع معیشتی خانوادهها خبر داد.