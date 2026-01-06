درگذشت مادر شهید «نصرتالله پیرمرادی» در نور آباد
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پی درگذشت مادر شهید والامقام «نصرتالله پیرمرادی» در نور آباد پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، در پیامی درگذشت «کربلاییه بتول اواک» مادر شهید والامقام «نصرتالله پیرمرادی» در شهرستان نورآباد پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام تسلیت مصطفی آزاد بخت به مناسبت درگذشت مادر شهید «نصرتالله پیرمرادی»
به شرح زیر است:
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون
خانواده محترم شهید والامقام «نصرتالله پیرمرادی»
خبر درگذشت مرحومه مغفوره شادروان «کربلاییه بتول اواک» مادر بزرگوار شهید والامقام «نصرتالله پیرمرادی»، از نمونههای صبر و ایثار، موجب تأثر و تألم خاطر گردید.
مادری که خالصانه و برای رضایت حضرت حق، عزیزترین سرمایهی خویش را در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی فدا نمود تا حافظ و پاسدار نظام و میهن اسلامی مان باشد.
مصیبت درگذشت این مادر فداکار را به خانواده ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزدمنان علو درجات برای آن بانوی مومنه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت مینماییم.
خداوند رحمان، پاداش صبر و بردباری مادر شهیدان حماسه آفرین را در سرای جاودان، با فضل و کرم خویش به وی عطا فرماید.