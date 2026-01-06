ملی پوش با سابقه فوتسال کشورمان گفت:دوباره برای فتح جام به میدان می‌رویم و این برای همه ما هیجان‌انگیز است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید احمدعباسی، ملی‌پوش باسابقه فوتسال کشورمان پس از دعوت به اردوی تیم ملی، با روزنامه فدراسیون فوتبال به گفت‌و‌گو پرداخت.

از آغاز دوباره مسیر جام ملت‌های آسیا بگویید

خیلی خوشحالم که یک‌بار دیگر فرصت حضور در جام ملت‌های آسیا را داریم. این رقابت هیچ‌وقت تکراری نمی‌شود. هر دوره چالش‌ها، فشار‌ها و انگیزه‌های خاص خودش را دارد. اینکه دوباره برای فتح این جام به میدان می‌رویم، برای همه ما هیجان‌انگیز است.

درباره دعوت به اردو و رقابت درون‌تیمی چه نظری دارید؟

خوشحالم که اعتماد کادر فنی را به دست آوردم، اما کاملاً می‌دانم که رقابت در اردو بسیار سخت است. بازیکنان باکیفیتی حضور دارند و همه برای قرار گرفتن در لیست نهایی اعزام به اندونزی می‌جنگند. این رقابت سالم به نفع تیم ملی است.

جام ملت‌های ۲۰۲۴ تایلند برای شما خاطره‌انگیز بود...

بله، خاطرات خیلی خوبی دارم. بهترین بازیکن و بهترین گلزن مسابقات شدم، اما همان موقع هم گفتم که این افتخار‌ها فردی نیست. ما یک تیم بودیم و موفقیت‌ها حاصل کار گروهی بود. بدون تیم، این عناوین معنا ندارد.

تیم امسال را چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم تیم بسیار کاملی داریم. سالار آقاپور، مسلم اولادقباد و من افتخار مرد سال فوتسال آسیا را داشته‌ایم. تک تک بازیکنانمان دستاورد‌های فردی و ملی مهمی دارند. روی نیمکت هم وحید شمسایی حضور دارد که کارنامه‌اش نیازی به توضیح ندارد. محمد طاهری، آقای خوراکچی، شهاب سفال‌منش و کاظم صادقی هم هر کدام سرمایه‌های بزرگی هستند. با این حال نباید فریب گذشته را بخوریم، رقبا هم بسیار آماده‌اند.

رقابت برای شما چه معنایی دارد؟

من همیشه از رقابت لذت می‌برم. لیگ ما فشرده و حساس است و پوشیدن پیراهن تیم ملی افتخار بزرگی محسوب می‌شود. این پیراهن به‌سختی به دست می‌آید و قطعاً قصد نداریم آن را آسان از دست بدهیم.

انگیزه شخصی شما در این دوره چیست؟

امسال برای من حال‌وهوای خاصی دارد. پسرم سام «به دنیا آمده و یک تماشاگر ویژه در اصفهان برای من است. همان‌طور که در مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی مدالم را برای او کنار گذاشتم، حالا دوست دارم در آسیا هم این عنوان را دوباره به دست بیاورم، هم برای او و هم برای هزاران دختر و پسر ایرانی که امیدوارم عاشق فوتسال شوند و این مسیر را ادامه دهند.