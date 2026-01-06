به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه، میزان ذرات آلاینده در هویزه با ۲۵۶ AQI در وضعیت بنفش و خطرناک آلودگی هوا قرار گرفته است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در شهر‌های اهواز، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان، ماهشهر و هندیجان در وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی قرار دارد.

در شهر‌های آبادان، اندیمشک، بهبهان، کارون، دزفول، شوش و ملاثانی نیز میزان آلودگی در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.