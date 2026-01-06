تجلیل از جانبازان با قطع پای کامل (کانادین)
مدیرکل بنیاد شهید پایتخت به نقش مهم تشکلها و انجمنهای ایثارگری در حفظ هویت، انسجام اجتماعی و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت اشاره و بر ضرورت حمایت و پشتیبانی همهجانبه از آنان تأکید کرد.
؛ همایش انجمن جانبازان با قطع پای کامل (کانادین) باحضور رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، نصرالله مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای تهران، نریمانی مدیرکل دفتر دانشپژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر، جمعی از جانبازان گرانقدر و خانوادههای معزز ایشان برگزار شد.
در این همایش، عباسعلی رضایی با تأکید بر ضرورت شکرگزاری برای نعمت بزرگ جمهوری اسلامی ایران، جایگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران را نهادی خدمتگزار و برخاسته از فرهنگ ایثار و شهادت دانست و خدمت به جامعه ایثارگری را افتخاری ارزشمند عنوان کرد.
وی در ادامه با تبیین مفهوم جانبازی و ایثارگری در پرتو آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع)، مجاهدت جانبازان را مصداق عینی ایثار خالصانه و از بزرگترین سرمایههای معنوی انقلاب اسلامی برشمرد.
مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ همچنین به نقش مهم تشکلها و انجمنهای ایثارگری در حفظ هویت، انسجام اجتماعی و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت اشاره کرد و بر ضرورت حمایت و پشتیبانی همهجانبه از این انجمنها در راستای تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی آنان تأکید نمود.
در پایان این همایش، با اهدای لوح سپاس از جانبازان حاضر تجلیل بهعمل آمد و از صبر، استقامت و رشادتهای آنان قدردانی شد.