فناوران یک شرکت نانویی با توسعه دیافراگم لاستیکی سیلیکونی حاوی نانوذرات برای درب روغنریز قالپاق سوپاپ خودرو، عملکرد و عمر قطعات حساس موتور را بهطور چشمگیری ارتقا دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این محصول نانوساختار که با هدف افزایش مقاومت حرارتی، بهبود خواص مکانیکی و کاهش نشت روغن طراحی شده، نشان میدهد چگونه بهکارگیری فناوری نانو در قطعات بهظاهر ساده خودرویی میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش عمر موتور و پایداری عملکرد آن در شرایط کاری سخت ایفا کند.
دیافراگم لاستیک سیلیکونی درب روغنریز قالپاق سوپاپ یکی از اجزای کلیدی در سیستم آببندی موتور خودرو است که نقش مهمی در جلوگیری از نشت روغن و حفاظت از اجزای داخلی موتور ایفا میکند.
این قطعه بهویژه در موتورهایی که تحت دمای بالا و شرایط کاری سخت فعالیت میکنند، اهمیت دوچندانی دارد.
این شرکت با بهرهگیری از فناوری نانو، نسخهای پیشرفته از این دیافراگم را برای خودروی تیبا توسعه داده است که نسبت به نمونههای متداول عملکرد بهتری از خود نشان میدهد.
سیلیکون بهعنوان ماده پایه این دیافراگم، به دلیل انعطافپذیری بالا، مقاومت حرارتی مناسب و پایداری شیمیایی، انتخابی رایج در قطعات موتوری محسوب میشود.
با این حال، محدودیتهای ذاتی سیلیکون معمولی در برابر حرارتهای طولانیمدت و تنشهای مکانیکی، همواره یکی از چالشهای مهندسی در طراحی این قطعات بوده است. در محصول جدید آرون رایا بسپار، این چالش با افزودن نانوذرات به کامپاند لاستیک سیلیکونی مورد توجه قرار گرفته است.
بخش نانویی این محصول در کامپاند لاستیک سیلیکونی حاوی اجزای نانومتری تعریف میشود؛ جایی که نانوذرات با توزیع یکنواخت در ساختار ماده، موجب بهبود قابلتوجه خواص مکانیکی و حرارتی دیافراگم شدهاند.
آزمونهای انجامشده نشان میدهد که حضور نانوذرات باعث افزایش استحکام کششی در نقطه پارگی، بهویژه پس از حرارتدهی، شده و افت خواص مکانیکی در دماهای بالا را بهطور محسوسی کاهش داده است.
بر اساس نتایج آزمایشگاهی، استحکام کششی نمونه نانوساختار پس از حرارتدهی افزایش یافته و تغییرات آن نسبت به نمونه شاهد فاقد نانوذرات کمتر بوده است. این موضوع نشان میدهد که ساختار نانویی توانسته پایداری مکانیکی ماده را در شرایط حرارتی سخت حفظ کند. همچنین بررسی مانایی فشار در دمای بالا حاکی از عملکرد بهتر دیافراگم حاوی نانوذرات در شرایط بحرانی است؛ عاملی که مستقیماً بر کیفیت آببندی و جلوگیری از نشتی روغن تأثیر میگذارد.
از سوی دیگر، افزایش سختی کنترلشده در نمونه نانوساختار، چه قبل و چه بعد از حرارتدهی، بیانگر آن است که افزودن نانوذرات بدون ایجاد شکنندگی، منجر به بهبود رفتار مکانیکی ماده شده است. این ویژگی برای قطعاتی که باید همزمان انعطافپذیر و مقاوم باشند، اهمیت بالایی دارد.
در مجموع، نتایج بهدستآمده نشان میدهد که دیافراگم لاستیک سیلیکونی حاوی نانوذرات تولیدشده ، از نظر پایداری حرارتی، استحکام کششی و مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی، عملکردی برتر نسبت به نمونههای معمولی فاقد نانوذرات دارد. این محصول میتواند بهعنوان نمونهای موفق از کاربرد عملی فناوری نانو در صنعت خودروسازی کشور تلقی شود.
کاربرد اصلی این دیافراگم نانویی، استفاده در درب روغنریز موتور خودرو و همچنین آببندی قطعاتی است که در دماهای بالا و شرایط کاری سخت فعالیت میکنند.
توسعه چنین قطعاتی نشان میدهد که فناوری نانو نهتنها محدود به مواد پیشرفته یا تجهیزات پیچیده نیست، بلکه میتواند در قطعات صنعتی روزمره نیز نقش مؤثری در افزایش دوام، ایمنی و کارایی ایفا کند.