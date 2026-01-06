اعتکاف مادر و کودک، تلاقی بندگی و مادری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی و تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: این مراسم‌های ویژه شامل برگزاری اعتکاف‌های مادر و کودک، مادر و دختری، ویژه زوج ها، ویژه نوعروسان و سه نسل مادربزرگ، مادر و دختر بود.

حجت الاسلام محمدرضا سرلک افزود: مراسم معنوی اعتکاف مادر وکودک با افزایش چندبرابری شرکت کنندگان نسبت به پارسال در ۲۰ مسجد استان اصفهان برگزار شد.

مریم جعفریان مسئول برگزاری مراسم اعتکاف معراج مادرانه در مسجد بقیت الله اصفهان گفت: امسال با افزایش دوبرابری میزبان ۱۱۰ مادر و ۱۶۰ فرزند ۴ ماهه تا ۲۰ ساله این مادران بودیم که متأسفانه ظرفیت پذیرش حدود ۳۰ مادر ذخیره را هم نداشتیم.

وی افزود:با توجه به اهمیت فرزندآوری و جوانی جمعیت و تشویق خانواده ها، ثبت نام اعتکاف ۱۰ مادر دارای چهار فرزند و یک مادر دارای پنج فرزند در این مسجد رایگان بود.