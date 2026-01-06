پخش زنده
بنا بر دستور وزیر آموزش و پرورش و در راستای تکریم دانشآموزان و فرهنگیان معتکف، هیچ آزمونی در روزهای ۱۶ و ۱۷ دیماه در مدارس استان همدان برگزار نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به تصمیم وزارت آموزش و پرورش گفت: به منظور ارج نهادن به دانشآموزان معتکف که حضور آنان در سال جاری با افزایش چشمگیری همراه بوده است، تمامی آزمونهای مدارس در تاریخهای یاد شده، برگزار نمیشود و مدیران مدارس دولتی و غیردولتی، موظف به رعایت این دستور هستند.
رسول شیدایی تصریح کرد: این تصمیم، پیشتر طی نامه رسمی به مناطق و مدارس ابلاغ شده و در صورت درج آزمون در برنامه درسی مدارس در این دو روز، مدیران موظف هستند نسبت به تغییر زمان آن اقدام کرده و رسماً به دانشآموزان اطلاعرسانی کنند.
او با اشاره به گستردگی این حرکت عبادی و تربیتی تأکید کرد: در استان همدان، بیش از ۷۰۰۰ دانشآموز در مراسم اعتکاف شرکت کردند و این برنامه معنوی در ۴۹ مسجد استان برگزار شد که نشاندهنده جایگاه والای ارزشهای دینی و تربیتی در میان دانشآموزان است.