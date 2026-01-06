پخش زنده
امروز: -
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از افزایش ۲۰ درصدی مشارکت دانشآموزان در اعتکاف سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: ۲۸ هزار و ۹۶۲ دانشآموز کرمانی در اعتکاف دانش آموزی شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدرضا فرح بخش، در جمع دانش آموزان معتکف مسجد امام هادی علیه السلام کرمان خاطر نشان کرد: برنامه تربیتی ـ عبادی اعتکاف دانشآموزی با همت ستاد مردمی اعتکاف استان و همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان در حال برگزاری است و دانشآموزان با حضور در این آیین معنوی، تجربهای عمیق از انس با خداوند و تمرین خودسازی را پشت سر گذاشتند.
وی با بیان اینکه این حضور گسترده، علاوه بر تقویت هویت دینی و معنوی، در راستای تحقق ساحتهای ششگانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بهویژه در حوزههای تربیت اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، نقشآفرینی مؤثری دارد گفت: اعتکاف دانشآموزی فرصتی است تا نوجوانان در کنار عبادت، به تمرین مسئولیتپذیری، همزیستی اجتماعی و ارتقای مهارتهای فردی و جمعی بپردازند.
فرح بخش با اشاره به افزایش چشمگیر حضور دانشآموزان در سال جاری گفت: امسال میزان شرکت دانشآموزان در اعتکاف رشد ۲۰ درصدی داشته و این برنامه در 33 شهرستان و منطقه استان درحال اجرا می باشد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خاطر نشان کرد: اعتکاف دانشآموزی یک رزمایش بزرگ تربیتی و فرهنگی است که آثار آن در شکلگیری شخصیت متعالی نسل آینده بهوضوح قابل مشاهده خواهد بود.
محمد رضا فرحبخش از افزایش ۲۰ درصدی مشارکت دانشآموزان در اعتکاف سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: ۲۸ هزار و ۹۶۲ دانشآموز کرمانی در ۱۹۳ مسجد در اعتکاف دانش آموزی شرکت کردند.