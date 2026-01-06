مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از افزایش ۲۰ درصدی مشارکت دانش‌آموزان در اعتکاف سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: ۲۸ هزار و ۹۶۲ دانش‌آموز کرمانی در اعتکاف دانش آموزی شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدرضا فرح بخش، در جمع دانش آموزان معتکف مسجد امام هادی علیه السلام کرمان خاطر نشان کرد: برنامه تربیتی ـ عبادی اعتکاف دانش‌آموزی با همت ستاد مردمی اعتکاف استان و همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان در حال برگزاری است و دانش‌آموزان با حضور در این آیین معنوی، تجربه‌ای عمیق از انس با خداوند و تمرین خودسازی را پشت سر گذاشتند.

وی با بیان اینکه این حضور گسترده، علاوه بر تقویت هویت دینی و معنوی، در راستای تحقق ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به‌ویژه در حوزه‌های تربیت اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، نقش‌آفرینی مؤثری دارد گفت: اعتکاف دانش‌آموزی فرصتی است تا نوجوانان در کنار عبادت، به تمرین مسئولیت‌پذیری، همزیستی اجتماعی و ارتقای مهارت‌های فردی و جمعی بپردازند.

فرح بخش با اشاره به افزایش چشمگیر حضور دانش‌آموزان در سال جاری گفت: امسال میزان شرکت دانش‌آموزان در اعتکاف رشد ۲۰ درصدی داشته و این برنامه در 33 شهرستان و منطقه استان درحال اجرا می باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خاطر نشان کرد: اعتکاف دانش‌آموزی یک رزمایش بزرگ تربیتی و فرهنگی است که آثار آن در شکل‌گیری شخصیت متعالی نسل آینده به‌وضوح قابل مشاهده خواهد بود.

