بیش از چهار هزار خودروی گرفتار در برف و کولاک در آذربایجانغربی رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: در ۱۰ روز گذشته راهداران استان با وجود بارشهای سنگین، موفق شدند بیش از چهار هزار و ۱۲۶ دستگاه خودروی گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی کرده و به مسیر خود بازگردانند.
ارسلان شکری، با اشاره به بارش سنگین برف و کولاک در استان و اقدامات این اداره کل تا ۱۵ دی افزود: در جریان این عملیات، بیش از ۲۷ هزار و ۱۸۵ کیلومتر از راههای اصلی و ۹ هزار و ۱۷۵ کیلومتر از راههای روستایی استان برفروبی شده که نشاندهنده حجم بالای عملیات و تلاش مستمر راهداران در شرایط سخت جوی است.
شکری، با بیان اینکه برای انجام این عملیات، ۴۲۵ دستگاه انواع ماشینآلات سبک و سنگین راهداری بهکارگیری شده است، اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۲۰ هزار تن شن و ماسه برای ایمنسازی سطح راهها و جلوگیری از لغزندگی مصرف شده است.
وی گفت: همچنین در این مدت، حدود ۳۰۰ نفر از هماستانیها و مسافران بهصورت اسکان اضطراری پذیرش شدند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به حجم بالای تماسهای مردمی با مرکز مدیریت راهها تصریح کرد: در ۱۰ روز گذشته، ۷۷ هزار و ۱۰ تماس تلفنی با این مرکز برقرار شده که بیانگر نیاز بالای کاربران جادهای به دریافت اطلاعات لحظهای از وضعیت راهها در شرایط ناپایدار جوی است.
شکری اضافه کرد: در همین مدت، راهداران استان نزدیک به چهار هزار بار بهصورت مستمر اقدام به بازگشایی راههای روستایی مسدود شده کردهاند و این عملیات همچنان با توجه به تداوم برودت هوا و احتمال بارشهای جدید، در آمادهباش کامل ادامه دارد.