تظاهرات در اعتراض به تجاوز رژیم آمریکا به ونزوئلا و استاندارد دوگانه دولت انگلیس در قبال آن.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، قشر‌های مختلف مردم در پی فراخوان برای تظاهرات فوری در لندن علیه تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا، با تجمع برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس، خشم و انزجار خود را نسبت به سیاست‌های جنگ افروزانه رژیم آمریکا و استاندارد دو گانه دولت انگلیس در موضع گیری‌های سیاسی ابراز کردند.

در پی حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور آن کشور و همسرش، همراه با موج محکومیت جهانی علیه تجاوز نظامی رژیم آمریکا به ونزوئلا و نقض آشکار قوانین بین المللی، دوشنبه شب مردم در قلب سیاسی انگلیس و برابر ساختمان نخست وزیری این کشور در لندن و برخی دیگر از شهر‌های انگلیس، علیه این اقدام غیرقانونی رژیم آمریکا، تظاهرات کردند.

حاضران در این تظاهرات اقدام رئیس جمهور آمریکا را آدم ربایی آشکار و نقض همه قوانین بین المللی دانستند و رهایی فوری نیکلاس مادورو رئیس جمهور قانونی ونزوئلا و همسرش را خواستار شدند.

معترضان با در دست داشتن پرچم ونزوئلا و دست نوشته‌ها و شعار‌هایی نظیر «زنده باد ونزوئلا و مرگ بر امپریالیسم آمریکا»، «کشتار و خونریزی برای نفت را متوقف کنید»، «دست از جنگ و دست از ونزوئلا بردارید» بر حمایت خود از استقلال و تمامیت ارضی ونزوئلا تاکید و اقدام آمریکا را زیر پا گذاشتن همه قواعد بین المللی توصیف کردند.