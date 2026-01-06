رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: انجام کارهای نمایشی و صرفا آماری به هیچ‌وجه نباید مد نظر باشد و برنامه ها باید مبتنی بر پژوهش، کار علمی و کاربردی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما احمد محمود زاده گفت: انجام کارهای نمایشی و صرفا آماری به هیچ‌وجه نباید مد نظر باشد و برنامه ها باید مبتنی بر پژوهش ، کار علمی و کاربردی باشد.

محمود زاده با تاکید بر اینکه ، کیفیت و اثرگذاری واقعی برنامه‌ها در ارتقای سطح دانش و مهارت‌های دانش‌آموزان، بسیار موثر است، تصریح کرد: گاهی اوقات، فعالیت‌ها را صرفا در قالب آمار و گزارش‌های کلی ارائه می دهیم، در حالی که آنچه آینده کشور را می‌سازد، خروجی‌های عملی و کاربردی است که در میدان عمل و در زندگی دانش‌آموزان محقق می‌شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نظارت و ارزیابی ما باید بر مبنای شاخص‌های کیفیت‌محور و اثربخش باشد، گفت: برگزاری همایش بزرگداشت شوراهای برتر آموزش و پرورش در اواخر دی ماه به عنوان یکی از کارهای بزرگ این سازمان باید با کیفیت مطلوب و‌مطابق با اهداف پیش بینی شده برگزار شود و هدف این است تا استان هایی که در زمینه شوراهای آموزش و پرورش فعالیت های پویا ، منظم ،خلاقانه و عملیاتی داشته اند مورد تجلیل قرار گیرند.

محمود زاده با تاکید بر اینکه این همایش فرصتی است برای الگوسازی و اشاعه تجربیات موفق و کاربردی سایر شوراهای موفق سراسر کشور با یکدیگر و انتظار می رود خلاقیت ها و برنامه های استان‌های برتر، به عنوان الگوهایی در سایر مناطق کشور قابل تعمیم و اجرا باشد ، اظهار کرد: تقویت این چرخه انتقال تجربه و یادگیری جمعی، نقش شوراها را در تحقق اهداف آموزش و پرورش عمق می‌بخشد و نشاط و کارآمدی بیشتری را به بدنه آموزش و پرورش کشور تزریق می‌کند.