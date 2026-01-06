دستگاه قضایی خراسان رضوی با شناسایی و احصای مشکلات فعالان اقتصادی، کسبه و بازاریان، درصدد رفع این مشکلات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: پیگیری حقوق عامه مردم از جمله مشکلات معیشتی از وظایف قوه قضاییه است و مشکلات کسبه و بازاریان را پیگیری می کنیم و با ترک فعل های احتمالی برخورد می کنیم.

حسن همتی فر در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی برای پیگیری مشکلات اصناف مشهد افزود: تا کنون جلسات متعددی در این زمینه با مسئولان مرتبط داشته ایم، روز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ نیز جلسه ای با حضور روسای اتحادیه ها، اتاق اصناف و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار برگزار کردیم و صدای مشکلات کسبه و اصناف شنیده شد.

همتی فر ادامه داد: در معاونت پیگیری حقوق عامه کارگروهی را تشکیل خواهیم داد و هر هفته مسئولان یک یا دو اتحادیه را به این کارگروهها که با حضور مسئولان اجرایی تشکیل خواهد شد، دعوت خواهیم کرد تا مشکلات آنها را احصا و شناسایی و با کمک مسئولان اجرایی برطرف کنیم.

دادستان مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: گلایه های مسئولان اتحادیه ها در جلسه یادشده، بخشی ناظر به اداره کل مالیات، تامین اجتماعی، شهرداری، صمت و جهاد کشاورزی بود.

همتی فر افزود: کارهایی را که می شود در استان انجام داد، با کمک استاندار و مسئولان اجرایی انجام خواهیم داد و کارهایی که نیازمند بررسی در سطح کشور است را نیز پیگیری خواهیم کرد.

نمایندگان اصناف در جلسات تصمیم گیری حضور می یابند

معاون بازرگانی صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری گفت: استمرار جلسات دادستانی با اصناف و شکل گرفتن کارگروهها ضروری است و برای کارشناسی تر شدن مباحث، با اتحادیه ها جلسات هفتگی خواهیم گذاشت.

علی غفوری مقدم افزود: در نشست روز دوشنبه تصمیم گرفته شد نمایندگان اصناف در همه جلسات تصمیم گیری از جمله در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و جلسه تنظیم بازار حضور داشته باشند.

صفر شدن مالیات ۱۲۲ هزار مودی در خراسان رضوی

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: همان گونه که در جنگ ۱۲ روزه در کنار فعالان اقتصادی بودیم اکنون نیز با بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات در کنار آنها هستیم.

شاکررضا مریدی افزود: امسال ۹۵ درصد کسبه از تبصره ۱۰۰ بهره مند شدند.

تبصره ماده ۱۰۰ یک پیشنهاد از سوی سازمان امور مالیاتی است که مالیات را با تخفیفات و تسهیلات ویژه برآورد می‌ کند.

مریدی ادامه داد: در تبصره ۱۰۰ امسال ۱۲۲ هزار مودی پیامکی با محتوای صفر بودن مالیات شان دریافت کردند و بدون هیچگونه تکالیفی مالیات آنها معاف از پرداخت شد.