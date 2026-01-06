رئیس‌کل دادگستری استان همدان از احیای ۲۵ واحد تولیدی و ایجاد ۳ هزار و ۹۳۶ فرصت شغلی جدید در این واحد‌ها با ورود و حمایت دستگاه قضائی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهروز محمدی‌مِهر، رئیس‌کل دادگستری استان همدان، در تشریح عملکرد دستگاه قضائی استان در سال ۱۴۰۴ افزود: در زمینه منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات همیشگی ریاست قوه قضائیه مبنی بر حمایت از تولید و تولیدکنندگان جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌صورت مستمر در دادگستری استان برگزار می‌شود و با توجه به گزارش‌های واصله، رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و واحد‌های صنعتی در دستور کار این ستاد قرار دارد؛ به‌طوری که تقریباً هر دو ماه یک‌بار، جلسات با حضور اعضای ستاد و خودِ تولیدکنندگان برگزار می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان گفت: با پیگیری‌ها و اقداماتی که تاکنون انجام شده، بخش قابل توجهی از مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان استان در این جلسات و همچنین در نشست‌های حفظ حقوق بیت‌المال برطرف شده است؛ مشکلاتی که بعضاً سال‌ها بلاتکلیف باقی مانده بود.

محمدی‌مِهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از تولید، افزود: وصول مطالبات واحد‌های تولیدی در سال گذشته و سال جاری انجام شده و در حوزه شرکت‌های گلخانه‌ای، به‌ویژه در شهرستان ملایر، تصمیمات مؤثری در جلسات اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده است.

صدور سند یکپارچه برای تپه تاریخی هگمتانه

همچنین در قالب جلسات حفظ حقوق بیت‌المال، برخی مسائل دیرینه استان رفع شد؛ از جمله صدور سند یکپارچه برای تپه تاریخی هگمتانه که پس از دهه‌ها بی‌سندی، محقق شد و در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان، سند آن به اداره‌کل میراث فرهنگی تحویل داده شد.

وی گفت: از دیگر اقدامات مهم، حل اختلاف میان کشاورزان و دامداران استان‌های همدان و لرستان در محدوده‌ای به وسعت حدود ۲۵ هزار هکتار بود که با ورود دستگاه قضائی و مصوبات جلسات حفظ حقوق بیت‌المال، سند این اراضی به نفع استان همدان اصلاح شد.

احیای ۲۵ واحد تولیدی و ایجاد ۳ هزار و ۹۳۶ فرصت شغلی

وی در ادامه با اشاره به عملکرد حمایتی دستگاه قضائی استان از واحد‌های تولیدی، گفت: در طول سال گذشته از تعطیلی ۸۱ واحد تولیدی جلوگیری شد که این اقدام به حفظ اشتغال ۶ هزار و ۳ نفر انجامید. همچنین ۲۶ واحد تولیدی احیا و زمینه اشتغال حدود ۳ هزار نفر فراهم شد.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز از تعطیلی ۴۳ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۸ هزار و ۲۷۹ نفر نیروی کار در این واحد‌ها حفظ شده‌اند. همچنین ۲۵ واحد تولیدی با ورود دادگستری استان احیا شده که منجر به اشتغال ۳ هزار و ۹۳۶ نفر شده است.

محمدی‌مِهر گفت: در دادگستری استان همدان، زمان مشخصی برای ملاقات با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌منظور شنیدن مستقیم مشکلات آنان اختصاص داده شده و روز‌های دوشنبه و همچنین میزخدمت دائمی نمازجمعه نیز به ملاقات مردمی اختصاص دارد که در بسیاری از موارد، مشکلات با یک مکاتبه یا از طریق طرح در جلسات اقتصاد مقاومتی برطرف می‌شود.

بیش از ۲۹ هزار فقره پرونده در دادگاه‌های صلح استان مختومه شده است

وی در تشریح عملکرد دادگاه‌های صلح استان نیز افزود:در حال پرونده‌های رسیدگی شده در دادگاه‌های صلح استان از ابتدای فعالیت این محاکم تا ۱۵ دی‌ سال جاری، ۲۹ هزار و ۱۹۷ فقره پرونده مختومه شده است.

تداوم فعالیت پتروشیمی هگمتانه با ورود دستگاه قضائی

وی در پایان با اشاره به موضوع پتروشیمی هگمتانه همدان گفت: تداوم فعالیت این واحد تولیدی به دلیل نقش آن در تأمین بخشی از نیاز‌های حوزه پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است. فعالیت این مجموعه به‌دلیل مشکلات تأمین خوراک اولیه با وقفه مواجه شده بود که با پیگیری‌های صورت‌گرفته و ورود دستگاه قضائی، بخشی از خوراک مورد نیاز آن تأمین شده و با پیگیری‌های صورت گرفته در حال حاضر روزانه دو تانکر گاز vcm به عنوان مواد اولیه ضروری برای پایداری تولید به شرکت پتروشیمی هکمتانه همدان ارسال می‌شود.