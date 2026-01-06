امروز ناپایداری جوی و دریایی با شدت کمتر نسبت به روز گذشته، در مناطق شرقی و مرکزی استان و تنگه هرمز ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: صبح تا ظهر امروز کماکان افزایش باد‌های شمال شرقی در مناطق شرقی و مرکزی استان و محدوده تنگه هرمز پیش بینی می‌شود و در برخی از این مناطق، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در نواحی جنوبی خلیج فارس، برخی نقاط تنگه هرمز و غرب دریای عمان نیز گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

وی گفت: امروز خلیج فارس آرام و تنگه هرمز و غرب دریای عمان تا ساعات ظهر متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: رفت و آمد شناور‌ها بویژه سبک و تفریحی با احتیاط صورت پذیرد.

حمزه نژاد افزود: روز‌های چهارشنبه تا جمعه شرایط وقوع رگبار‌های پراکنده باران بر روی مناطق دریایی استان مهیا است.

به لحاظ دمایی تا پایان هفته، کاهش نسبی دمای کمینه به ویژه در ارتفاعات استان داریم.