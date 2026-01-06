پخش زنده
رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا تلفنی گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست کابینه دولت ترکیه گفت: در این تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، حساسیتهایمان درباره تحولات ونزوئلا را با وی در میان گذاشتم.
رئیسجمهور ترکیه با بیان اینکه هیچ اقدامی که ناقض حقوق بینالملل باشد را تأیید نمیکنیم، افزود: تلاش ما این است که بهترین اقدام را هم برای ترکیه و هم برای مردم ونزوئلا انجام دهیم.
اردوغان گفت: در گفتوگو با رئیس جمهور آمریکا تأکید کردیم که ونزوئلا نباید به سوی بیثباتی سوق داده شود.