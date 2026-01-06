پخش زنده
فراهم شدن حاملهای انرژی منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد در حوزه برق، گاز و آب، نیاز به اعتبارات ملی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون تایباد گفت: استانداردسازی در همه بخشهای جامعه ضروری است و تامین زیرساختهای این منطقه نقش زیادی در توسعه آن دارد.
حسن نوری زاده افزود: سطح تجارت افغانستان با سراسر دنیا سالانه افزون بر ۱۲ میلیارد دلار است که یک سوم آن از طریق ایران انجام میشود و دوغارون در این حوزه سهم زیادی دارد.
وی بیان کرد: گذرگاه بینالمللی دوغارون برای افزایش سطح تجارت ایران و افغانستان، یک فرصت طلایی به شمار میرود که همه دستگاههای متولی کشوری، استانی و محلی باید نگاه ویژهای به شکوفایی و رونق این کانون اقتصادی داشته باشند.
نوری زاده اضافه کرد: موضوع استانداردسازی در همه مرزهای کشور یک اولویت و ضروت به شمار میرود که این مهم، دستاوردهای خوبی را در سطح کلان کشور به همراه دارد.
معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون تایباد با اشاره به اینکه موانع و چالشهای پیش رو در مرزها، توسعه تجارت با کشورهای همسایه را کاهش میدهد، افزود: اجرای رویههای یکسان گمرکی در مرزهای ایران با افغانستان باید در دستور کار همه دستگاههای متولی کشوری قرار داشته باشد تا صدای واحدی از معابر مرزی به این کشور همسایه برسد.
گمرک منطقه آزاد دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج گمرک برتر اقتصادی کشور است.
بیشترین حجم کار این منطقه ویژه اقتصادی، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است.
کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرکهای بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت میشود.