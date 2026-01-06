معاون نهضت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد: جایگاه استان به‌عنوان دومین استان باسواد کشور در رده سنی ۶ سال به بالا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدی در نشست بررسی وضعیت سوادآموزی شهرستان خاتم گفت: جایگاه استان یزد به‌عنوان دومین استان باسواد کشور در رده سنی ۶ سال به بالا است.

محمدی اظهار داشت: نرخ سواد در جمعیت هدف شهرستان خاتم ۹۲ درصد است که این میزان بالاتر از بسیاری از استان‌های کشور بوده و این شهرستان در جایگاه دَهُم استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه در رویکرد جدید دولت، ظرفیت کلاس‌های سوادآموزی کاهش یافته تا هیچ فردی از خدمات آموزشی محروم نماند، افزود: در حال حاضر پوشش کامل سوادآموزی در شهرستان‌های خاتم و میبد تأمین شده است.

محمدی عدالت آموزشی و رعایت ضوابط حق‌التدریس آموزش‌دهندگان را از اولویت‌های اصلی اداره‌کل عنوان کرد و گفت: تلاش شده است هیچ مانعی برای برگزاری کلاس‌ها وجود نداشته باشد.

معاون نهضت سواد آموزی استان از راه‌اندازی سه پایگاه آموزشی در شهرستان خاتم خبر داد و تصریح کرد: با همکاری شورای پشتیبانی، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط، شناسایی و آموزش افراد بی‌سواد به‌صورت منسجم و مستمر در حال انجام است.

در ادامه مهندس زارع فرماندار خاتم ضمن تقدیر از زحمات سواد آموزان، بر پیگیری رفع دغدغه‌ها و مشکلات آنها از سوی آموزش و پرورش تاکید کرد و خواستار احصای مسائل مرتبط با حوزه سواد آموزی شد.

در پایان با حضور مسئولان از زحمات فعالان حوزه سوادآموزی شهرستان با اهدا لوح و هدایا تجلیل به عمل آمد.