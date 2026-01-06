پخش زنده
استاندار سمنان: طرح جامع حمایت معیشتی با هدف آرامش اقتصادی و تقویت امنیت غذایی خانوارها اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، استاندار سمنان، در جلسه بررسی طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی با تأکید بر اولویت داشتن معیشت مردم در سیاستهای دولت گفت: این طرح با نگاه ملی، هماهنگی کامل دستگاهها و با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت مؤثر از خانوارها در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
محمدجواد کولیوند با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت اتخاذ تصمیمات هماهنگ و هدفمند گفت: رویکرد دولت در این مقطع، تمرکز بر تأمین امنیت غذایی، حمایت از معیشت خانوارها و مدیریت هوشمندانه منابع اقتصادی است.
وی افزود: این طرح با مشارکت همه دستگاههای اجرایی و در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی کشور طراحی شده و استانها نقش کلیدی در اجرای صحیح و دقیق آن دارند.
استاندار سمنان تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها، ساماندهی بازار کالاهای اساسی و ایجاد آرامش و ثبات در حوزه تأمین نیازهای ضروری مردم است.
کولیوند گفت: اجرای موفق این طرح مستلزم انسجام مدیریتی، نظارت مستمر ، تأمین بهموقع کالاهای اساسی و مدیریت صحیح منابع ، پرهیز از اقدامات جزیرهای و حرکت در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی است و همه مدیران موظفاند مسئولیتهای محوله را با جدیت دنبال کنند.