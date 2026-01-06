پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز خلیج فارس آرام و تنگه هرمز و غرب دریای عمان تا ظهر متلاطم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز تداوم ناپایداری جوی و دریایی با شدت کمتر نسبت به روز گذشته، در مناطق شرقی و مرکزی استان و تنگه هرمز پیش بینی میشود.
او افزود: صبح تا ظهر افزایش بادهای شمال شرقی در مناطق شرقی و مرکزی استان و محدوده تنگه هرمز پیش بینی میشود و در پارهای از این مناطق، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
حمزه نژاد، گفت: در نواحی جنوبی خلیج فارس، برخی نقاط تنگه هرمز و غرب دریای عمان نیز گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران پیش بینی میشود.
او افزود: توصیه میشود تردد شناورها بویژه سبک و تفریحی با احتیاط انجام شود و فردا تا جمعه شرایط وقوع رگبارهای پراکنده باران برروی مناطق دریایی استان فراهم خواهد بود و پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته، کاهش نسبی دمای کمینه به ویژه در ارتفاعات استان مورد انتظار است.