کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز خلیج فارس آرام و تنگه هرمز و غرب دریای عمان تا ظهر متلاطم خواهد بود.

خلیج فارس آرام، تنگه هرمز و غرب دریای عمان متلاطم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز تداوم ناپایداری جوی و دریایی با شدت کمتر نسبت به روز گذشته، در مناطق شرقی و مرکزی استان و تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

او افزود: صبح تا ظهر افزایش باد‌های شمال شرقی در مناطق شرقی و مرکزی استان و محدوده تنگه هرمز پیش بینی می‌شود و در پاره‌ای از این مناطق، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد، گفت: در نواحی جنوبی خلیج فارس، برخی نقاط تنگه هرمز و غرب دریای عمان نیز گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

او افزود: توصیه می‌شود تردد شناور‌ها بویژه سبک و تفریحی با احتیاط انجام شود و فردا تا جمعه شرایط وقوع رگبار‌های پراکنده باران برروی مناطق دریایی استان فراهم خواهد بود و پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته، کاهش نسبی دمای کمینه به ویژه در ارتفاعات استان مورد انتظار است.