به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به نقش راهبردی گلخانه‌ها در مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری، گفت: سالانه بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ تن انواع محصولات سبزی، صیفی، گل و نشاء در گلخانه‌های استان تولید می‌شود.

اسفندیاری با بیان اینکه این بخش به یکی از پیشران‌های اصلی کشاورزی پایدار در خراسان جنوبی تبدیل شده است افزود: در حال حاضر از سطح ۷۹ هکتار گلخانه‌های استان، محصولات گلخانه‌ای برداشت می‌شود.



وی گفت: همچنین ۸۰۰ هزار شاخه گل شاخه بریده، ۱۸۰ هزار عدد انواع نشاء گل و گیاه زینتی و ۳۰۰ هزار عدد نشاء محصولات سبزی، صیفی و گیاهان دارویی نیز در این مجموعه‌ها تولید می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه حدود ۸۰۰ خانواده در خراسان جنوبی از محل کشت‌های گلخانه‌ای ارتزاق می‌کنند، افزود: گوجه‌فرنگی، خیار، انواع فلفل، سبزیجات برگی، نشاء، گل‌های شاخه بریده، توت‌فرنگی و سایر محصولات متنوع، از مهم‌ترین تولیدات گلخانه‌ای استان به شمار می‌رود.

اسفندیاری با اشاره به تقویم تولید محصولات گلخانه‌ای گفت: کشت اغلب محصولات گلخانه‌ای استان از مردادماه آغاز و تا پایان دی‌ماه ادامه دارد و برداشت آنها نیز از اواخر بهمن‌ماه شروع شده و تا پایان فصل بهار سال آینده ادامه می‌یابد.

وی در ادامه با اشاره به بازار‌های هدف محصولات گلخانه‌ای استان افزود: تولیدات گلخانه‌ای خراسان جنوبی علاوه بر تأمین نیاز شهرستان‌های استان و استان‌های همجوار، به تهران و اصفهان ارسال می‌شود و از آنجا به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، عراق و روسیه صادر می‌شود که این موضوع نقش مهمی در ارزآوری و رونق اقتصادی استان دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تعداد واحد‌های گلخانه‌ای تجاری، کوچک‌مقیاس فعال و غیرفعال استان را ۴۰۸ واحد عنوان کرد و افزود: بیشترین سطح گلخانه‌ای استان به ترتیب در شهرستان‌های خوسف، قاین و سربیشه قرار دارد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه عمده گلخانه‌های استان دارای پوشش پلی‌اتیلن و کشت خاکی هستند، گفت: بیش از ۹۰ درصد تولیدات گلخانه‌ای استان در این نوع سازه‌ها انجام می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای توسعه فناوری‌های نوین در این بخش است.

اسفندیاری با اشاره به چالش‌های پیش روی بهره‌برداران گلخانه‌ای افزود: شکل نگرفتن تشکل‌های مؤثر، انجام نشدن تحقیقات تخصصی در حوزه تولید محصولات گلخانه‌ای، ناکافی بودن زیرساخت‌های اصلی، بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی و محدودیت منابع آبی از جمله مهم‌ترین مشکلات این بخش در استان است.



وی با تأکید بر آینده‌نگری در سیاست‌های بخش کشاورزی استان گفت: بر اساس برنامه استراتژیک تدوین‌شده برای مقابله با بحران کم‌آبی، توسعه هزار هکتاری سطح گلخانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۷ هدف‌گذاری شده است که از این میزان، ۲۵۰ هکتار مربوط به تکمیل شهرک‌های گلخانه‌ای و ۷۵۰ هکتار مربوط به احداث گلخانه در اراضی شخصی بهره‌برداران خواهد بود.

اسفندیاری افزود: تحقق این برنامه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای بهره‌وری منابع و تقویت تاب‌آوری کشاورزی خراسان جنوبی در برابر کم‌آبی ایفا کند.