به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: از نظردمایی تا پایان هفته جاری روند تغییرات دمایی در استان افزایشی خواهد بود.

مهدی کریمی افزود: براساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و با توجه به حاکمیت الگو‌های پایدار جوی بر منطقه تا اواخر هفته جاری شاهد جوی آرام و پایدار در سطح استان خواهیم بود.

کریمی اظهارکرد: در این مدت تداوم سکون هوا سبب وارونگی دمایی و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا بویژه در مرکز و شهر‌های پرجمعیت استان خواهد شد.

وی گفت: از بعدازظهر روز جمعه ۱۹ دی با عبور امواجی از تراز میانی جو شرایط جوی برای افزایش ابر، وزش باد و بارش باران و برف در برخی نقاط استان فراهم خواهد شد که این ناپایداری‌های جوی تا اواسط وقت روز شنبه ادامه خواهد داشت.