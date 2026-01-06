به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از پایگاه خبری آستان قدس رضوی، پویش سراسری «شهد رجب»، هم‌زمان با آغاز ماه رجب، با استقبال گسترده زائران رضوی در سراسر کشور همراه شده و تا نیمه این ماه، با ثبت بیش از ۷۳۶ هزار زیارت، به طور میانگین روزانه حدود ۵۰ هزار زیارت در سامانه‌های مرتبط با این پویش به ثبت رسیده است.

پویش «شهد رجب» باهدف تعمیق پیوند معنوی عموم جامعه با ساحت نورانی امام رضا (ع) و ترویج فرهنگ زیارت مستمر در ماه‌های پرفضیلت، طراحی و اجرا شده و امکان مشارکت افراد با شرایط مختلف حضور داشتن یا نداشتن در مشهد، را فراهم کرده است.

در روایات، بافضیلت‌ترین اعمال ماه رجب، زیارت امام رضا (ع) بیان شده و پویش «شهد رجب» با تأکید بر همین فضیلت، فرصتی فراهم آورده است تا دوستداران اهل‌بیت (ع) هر روز این ماه را به زیارت امام رئوف، اختصاص دهند.

بر اساس آمار ثبت‌شده، حجم بالای مشارکت مردمی در این پویش، به‌ویژه در قالب ثبت زیارت‌های روزانه، نشان‌دهنده اشتیاق گسترده مخاطبان به بهره‌مندی از فضای معنوی ماه رجب و استمرار ارتباط قلبی، با بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) است.

در قالب پویش «شهد رجب»، امکان ثبت زیارت حضوری برای زائران مشرف به حرم مطهر رضوی، انجام زیارت مجازی برای افراد غیر حاضر در مشهد و همچنین ثبت درخواست زیارت نیابتی برای کسانی که توفیق تشرف ندارند، پیش‌بینی شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی Haram.razavi.ir از خدمات زیارتی تعریف‌شده در این پویش بهره‌مند شوند و در این حرکت سراسری معنوی، مشارکت داشته باشند.