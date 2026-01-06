به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل این دوره از مسابقات که با عنوان لیگ تکواندو پسران خردسال استان اردبیل برگزار شد با استقبال پرشور تکواندوکاران و خانواده‌ها و مشارکت گسترده مربیان و باشگاه‌های استان همراه شد.

توسعه ورزش پایه، استعدادیابی، ایجاد فضای رقابتی سالم و گرامیداشت مناسبت‌های ملی و ارزشی از اهداف برگزاری این مسابقات است و گامی مهم برای توسعه ورزش خردسالان، شناسایی استعداد‌های برتر و تقویت پشتوانه قهرمانی استان اردبیل ارزیابی می‌شود.

بر همین اساس در وزن اول امیرمحمد سمندری قهرمان، طا‌ها اکبرپور نایب قهرمان و امیرمهدی فضل‌الهی و علی‌اصغر عباسی به طور مشترک سوم شدند.

در وزن دوم امیرمحمد مولایی اول، یاسین قلی‌زاده دوم و محمد طا‌ها رزم‌آور و محمدمهدی اکن‌زاده به طور مشترک سوم شدند.

در وزن سوم عطا اژدر اول و محمدمهدی ابراهیم پور دوم شدند و یزدان نوری و امیرعلی ناصری‌منش به طور مشترک موفق به کسب رتبه سوم شدند.

در وزن چهارم علی‌اصغر امن‌زاده قهرمان و امیرعلی جهانی نایب قهرمان مسابقات تکواندو اردبیل شدند و امیرحسین مرادزاده و امیرعباس غفاری به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

در وزن پنجم ماهان دشتی در جایگاه اول قرار گرفت، محمدمهدی زندیان رتبه دوم را کسب کرد و رضا بی‌نیاز و مهدی احمدی به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در وزن ششم محمدطا‌ها صفوی‌نژاد قهرمان و آریو روحی نایب قهرمان شدند و علیسان امانی و محمد اسدزاده به طور مشترک سوم شدند.

در وزن هفتم آیهان تهور اول و علی شفقتی دوم شدند و امیررضا عاقل و امیرمحمد علایی به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

در وزن هشتم المان برزگر در سکوی اول ایستاد. در وزن نهم ایلیا نوری قهرمان و آرش کریمی نایب قهرمان شدند و برسام خادمی جایگاه سوم را کسب کرد. در وزن دهم نیز امیرعلی عباس زاده به عنوان قهرمانی دست یافت.