به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ زارعی گفت: با تلاش شبانه روزی کارشناسان این پلیس پیرامون رصد فضای مجازی، همکاران ما موفق شدند سه نفر از افرادی که با ایجاد کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اقدام به تحریک و فریب افراد به ویژه قشر جوان و نوجوان برای حضور و انحراف اعتراضات به اغتشاش و آشوب نقش داشتند را شناسایی کنند.

او افزود: در این زمینه هماهنگی‌های لازم با دستگاه قضایی انجام شده و این افراد پس از تکمیل تحقیقات و بررسی‌های لازم به همراه پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

رئیس پلیس فتای استان همدان با اشاره به شناسایی تعداد قابل توجهی از دنبال کنندگان صفحه اینستاگرامی و تلگرامی این گونه افراد معاند، تأکید کرد: از والدین تقاضا داریم تا نظارت کامل بر رفتار فرزندان خود به ویژه در فضای مجازی داشته باشند تا در دام این افراد نیافتند.