به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: برگزاری آزمون‌های حفظ تخصصی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها در زمینه تربیت حافظان قرآن کریم است که در آزمون امسال، ۳۵۲ نفر از سراسر استان در حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن نام نویسی کردند که شامل ۱۱۱ مرد و ۲۴۱ زن بودند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی افزود: از این تعداد، ۱۶۱ نفر در مرحله شفاهی اول پذیرفته شدند و ۳۲ نفر حائز مدرک حفظ تخصصی نوبت اول شدند.

وی گفت: در چهارسال اخیر ۱۷۲ نفر در خراسان جنوبی موفق به کسب مدرک حفظ تخصصی شده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: نام نویسی بیست و یکمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن از بهمن ماه آغاز می شود و اردیبهشت سال آینده آزمون برگزار خواهد شد.