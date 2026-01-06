به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از کشت ۱۲ هزار و ۸۰۰ هکتار محصولات علوفه پاییزه در اراضی شالیزاری این منطقه خبر داد و تأکید کرد که این اقدام، گامی اساسی در کاهش هزینه‌های تولید دامداری، بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش بهره‌وری منابع آبی است.

شهیدی‌پور گفت: تاکنون ۱۲ هزار و ۸۳۰ هکتار کشت علوفه پاییزه در اراضی شالیزاری پس از برداشت برنج انجام شده که شامل ۱۲ هزار هکتار شبدر برسیم، ۷۵۰ هکتار قصیل و ۶۹ هکتار کشت مخلوط است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای بهره‌وری بهینه از منابع آب و خاک، افزود: این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی کشاورزان و مسئولان برای توسعه کشت علوفه و کاهش هزینه‌های تغذیه دام است. زراعت گیاهان علوفه‌ای، چه به صورت خالص و چه مخلوط، سهم مهمی در تأمین خوراک دام‌های شهرستان دارد و افزایش تولید آن، توانایی دامداران در نگهداری دام‌های شیری و پرواری را تقویت می‌کند.

شهیدی‌پور همچنین به مزایای گسترش کشت علوفه اشاره کرد و گفت: این روش نه تنها در تأمین خوراک دام مؤثر است، بلکه باعث بهبود حاصلخیزی خاک، کاهش فرسایش، افزایش تنوع زیستی و مدیریت کارآمدتر منابع آب می‌شود. تقویت این بخش، به وضعیت معیشتی کشاورزان و دامداران کمک کرده و بنیه اقتصادی کشور را مستحکم‌تر می‌کند.

این گزارش حاکی است که کشت علوفه پاییزه به عنوان راهکاری کلیدی در افزایش پایداری کشاورزی و حفظ منابع طبیعی در شهرستان بابل پیگیری می‌شود.