به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیرگروه مبارزه با بیمارهای واگیر معاونت بهداشتی گفت با تاکید بر تداوم رعایت نکات بهداشتی افزود:بر اساس داده‌های نظام مراقبت بیماری‌های واگیر، روند کاهشی موارد ابتلا به آنفلوآنزا در هفته گذشته نیز ادامه داشته و تعداد موارد چه در بخش بستری و چه در بخش سرپایی به‌طور چشمگیری کاهش یافته و به تعداد انگشت‌شمار رسیده است.