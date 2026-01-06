پخش زنده
امروز: -
دکتر سعید صحبتی، مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از پایان موج آنفلوآنزا در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیرگروه مبارزه با بیمارهای واگیر معاونت بهداشتی گفت با تاکید بر تداوم رعایت نکات بهداشتی افزود:بر اساس دادههای نظام مراقبت بیماریهای واگیر، روند کاهشی موارد ابتلا به آنفلوآنزا در هفته گذشته نیز ادامه داشته و تعداد موارد چه در بخش بستری و چه در بخش سرپایی بهطور چشمگیری کاهش یافته و به تعداد انگشتشمار رسیده است.