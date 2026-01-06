برنامه تولیدی صدا و سیمای مرکز قزوین با تمرکز بر چالش آب، به سراغ شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه رفت؛ شرکت‌هایی که امروز در خط مقدم مبارزه با بحران کم‌آبی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بیش از ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور در عرصه مدیریت آب فعالیت می‌کنند و با فناوری‌های نوین، راهکار‌های علمی و بومی برای صرفه‌جویی و بازچرخانی آب ارائه داده‌اند.

مطالعات نشان می‌دهد اجرای طرح‌های ذخیره‌سازی و تغذیه سفره‌های زیرزمینی حتی در مقیاس یک متر مکعب، می‌تواند به‌عنوان زودبازده‌ترین راهکار کشور را از وضعیت بحرانی فعلی عبور دهد.

در این گزارش همچنین بر ضرورت توجه مسئولان به شبکه‌های فرسوده آب استان قزوین تأکید شد؛ شبکه‌هایی که هدررفت بالایی در مسیر انتقال دارند و نیازمند بازسازی فوری هستند.

در بخش کشاورزی نیز با ارائه تسهیلات به کشاورزان می‌توان آنان را به سمت مصرف بهینه و استفاده از فناوری‌های نوین هدایت کرد.

حمایت از ایده‌های نو، پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و اعتماد به متخصصان، آینده آبی استان و کشور را تضمین خواهد کرد.