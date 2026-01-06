پخش زنده
تیم ملی فوتبال مصر شب گذشته با عبور از تیم بنین به یک چهارم نهایی جام ملتهای آفریقا صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم ملی مصر با غلبه بر مقاومت سرسختانه بنین، در وقتهای اضافه با نتیجه ۳-۱ پیروز شد و به مرحله یکچهارم نهایی جام ملتهای آفریقا صعود کرد. مصری ها در وقت عادی ۱-۱ مساوی شده بودند، در وقت اضافه با درخشش یاسر ابراهیم و محمد صلاح به پیروزی رسیدند.
خلاصه گلها:
دقیقه ۶۹: مروان عطیه با شلیکی تماشایی از بیرون محوطه جریمه، مصر را پیش انداخت.
دقیقه ۸۳: جودل دوسو (تعویضی بنین) با استفاده از ریباند، بازی را مساوی کرد.
دقیقه ۹۷: یاسر ابراهیم با ضربه سر دقیق از روی کرنر، بار دیگر مصر را جلو کشید.
دقیقه ۱۲۰+۳: محمد صلاح در ضدحمله، با پاس زیزو تکبهتک شد و گل سوم را زد – دهمین گل او در تاریخ جام ملتها.
بنین که با پیروزی بر بوتسوانا به مرحله حذفی رسیده بود، نمایش دفاعی فوقالعادهای ارائه داد و تا دقیقه ۶۹ دروازهاش را بسته نگه داشت، اما در وقت اضافه خسته شد و نتوانست مقاومت کند.