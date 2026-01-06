به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت‌الاسلام ناصر هدایتی با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از آئین معنوی اعتکاف در خراسان شمالی گفت: سال ۱۴۰۴، ۲۵۱ مسجد در نقاط شهری و روستایی میزبان معتکفین بود و در مجموع ۱۹ هزار و ۷۴۵ نفر در این مراسم حضور یافتند که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۵۰۸ نفر خواهر و ۵ هزار و ۲۳۷ نفر برادر بودند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به رشد معنوی در سال جاری گفت: در مقایسه با سال ۱۴۰۳، شاهد ۲۳ درصد افزایش تعداد معتکفین و ۲۵ درصد افزایش تعداد مساجد شرکت‌کننده بودیم؛ آماری که نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم و گرایش روزافزون اقشار مختلف به این مراسم معنوی است.