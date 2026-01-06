به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز، سه شنبه شانزدهم دی ماه در خرمشهر با ۱۲۳، شادگان با ۱۵۳، شادگان با ۱۵۴، ماهشهر با ۱۶۳، هندیجان با ۱۵۹، اهواز با ۱۵۲ و سوسنگرد با ۱۵۴ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است.

همچنین آلودگی هوا در آبادان با ۱۰۷، بهبهان با ۱۴۸، کارون با ۱۴۹، ملاثانی با ۱۲۰، شوش با ۱۲۹، دزفول با ۱۳۰ و اندیمشک با ۱۴۷ میکروگرم بر مترمکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس تنفسی گزارش شده است و هویزه با ۲۰۶ میکروگرم آلایندگی در وضع بنفش قرار دارد.

براساس داده‌های این سامانه شهر‌های رامشیر، امیدیه، آغاجاری و شوشتر در وضعیت زرد و قابل قبول و شهر‌های مسجدسلیمان، لالی، اندیکا، باغملک، ایذه و رامهرمز در وضع سبز و پاک قرار گرفتند.