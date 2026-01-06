پخش زنده
عملیات امداد و نجات یک مصدوم سقوط از ارتفاع با مشارکت نیروهای اورژانس و هلالاحمر با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس اورژانس ۱۱۵ شهرستان کلات گفت: به دنبال گزارش سقوط یک فرد از ارتفاع در یکی از مناطق صعبالعبور شهرستان کلات، عملیات امداد و نجات با همکاری نیروهای اورژانس ۱۱۵ پایگاههای جلیلآباد و کلات و همچنین جمعیت هلالاحمر شهرستان بلافاصله آغاز شد.
داود محمدی افزود: به دلیل ناآشنا بودن فرد مصدوم با منطقه، شناسایی محل دقیق حادثه با دشواری همراه بود که این فرآیند با تلاش دو دستگاه آمبولانس و چهار نفر از نیروهای پایگاههای اورژانس ۱۱۵ انجام شد.
وی ادامه داد: پس از شناسایی محل حادثه،کارکنان اورژانس ۱۱۵ با کمک تراکتور و همکاری اهالی محلی به بالین مصدوم رسیده و اقدامات اولیه درمانی را آغاز کردند. با توجه به شرایط جسمانی بیمار و قرار داشتن وی در داخل دره و منطقهای صعبالعبور، از نیروهای امداد و نجات هلالاحمر برای انتقال ایمن مصدوم به آمبولانس استفاده شد.
کارشناس اورژانس ۱۱۵ شهرستان کلات گفت:مصدوم پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی لازم، توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ پایگاه جلیلآباد به بیمارستان شهرستان کلات منتقل شد.