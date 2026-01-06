پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان هشدار داد: با هر گونه گرانفروشی به بهانه تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی برخورد قاطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی در حاشیه نظارت میدانی بر انبارهای کالاهای اساسی در تشریح سیاستهای جدید دولت در زمینه اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی به جای تخصیص در ابتدای زنجیره تولید و واردات، به انتهای زنجیره یعنی خود مردم واگذار میشود.
او افزود: با تصمیم درست دولت، این یارانه به کل مردم ایران تخصیص یافته و امکان انتخاب آزادانه برای خرید کالاهای اساسی در اختیار آنان قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به مشکلات گذشته افزود: در سالهای اخیر با وجود تلاش دولت برای اختصاص ارز ترجیحی، به دلیل برخی سوءاستفادهها این سیاست به هدف اصلی خود یعنی حفظ قدرت خرید مردم نرسید و زمینه تخلف و رانت را فراهم میکرد. اکنون ارز ترجیحی حذف نشده بلکه به شکل مستقیم به مردم واگذار شده است تا با صلاحدید خود از میان ۱۱ قلم کالای اساسی، کالاهای مورد نیازشان را خریداری کنند.
این مسئول تأکید کرد: برخورد قاطع با تولیدکنندگان و فروشندگانی خواهد شد که پیشتر ارز ترجیحی دریافت نمیکردند و اکنون بخواهند به بهانه اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود کنند. این اقدام تخلف آشکار محسوب میشود و با هیچ توجیهی پذیرفته نخواهد شد.
یونسی گفت: نظارت و برخورد ما نمایشی نیست. اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی با تدابیر مدیریت ارشد استان همراه با پیوست تقویت نظارت میدانی اجرا خواهد شد، نظارتهای تعزیرات حکومتی پیشگیرانه، مداوم، قوی و نظاممند است و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم در این مسیر تضییع شود.