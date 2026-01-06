پخش زنده
نوجوان نیشابوری در مسابقات رنکینگ (رده بندی) بدمینتون کشوری، موفق به کسب افتخارات ارزشمندی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور گفت: «عماد مفیدی فر»، ورزشکار نیشابوری در این مسابقات، قهرمان بخش دوبل و نایب قهرمان بخش سینگل شد.
محمدابراهیم امینی افزود: این ورزشکار با تلاش و پشتکار و نمایش توانمندیهای فنی خود، توانست این دو مقام ارزشمند را کسب کند.
به گفته این مسئول، با کسب رتبه قهرمانی و نایب قهرمانی توسط عماد مفیدی فر، این ورزشکار نیشابوری به اردوی تیم ملی دعوت شد.
وی ادامه داد: مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون به مدت سه روز به میزبانی شهر قم برگزار شد و در آن ۱۲۸ ورزشکار از سراسر کشور حضور داشتند.