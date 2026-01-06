به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: از مهر ماه تا پایان آذر ۴ هرار هکتار از اراضی کشاورزی استان رفع تداخل شده است.



علی کردعلیوند افزود: تثبیت مالکیت، اعتماد کشاورزان را به سیستم مدیریتی افزایش داده و انگیزه آنها را برای استفاده بهینه از زمین‌هایشان دوچندان می‌کند.



مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد::رفع تداخلات تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه محرکی برای رونق اقتصادی منطقه و کاهش تنش‌های حقوقی است که در نهایت به افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود معیشت روستائیان منجر خواهد شد.